Umesto Doma vojske biće napravljen multifunkcionalni objekat

Na mestu gde se nalazio Dom vojske, vojni kompleks, čije je rušenje u toku, Grad Kruševac planira da izgradi multifunkcionalni objekat u kome će se održavati izložbe i muzički događaji, a predviđena je i sala za izdavanje, kao i nekoliko kancelarija

Dom vojske, čije je rušenje u toku, prostirao se na 1.200 kvadrata, na parceli površine oko 20 ari. U dvorištu je bila letnja pozornica, bašta i teren za košarku i tenis. Podignut je 1930. godine za potrebe Kruševačkog garnizona i prvobitni naziv mu je bio Dom oficira. Kasnije je bio poznat kao Dom JNA i Dom Vojske.

Izvođač radova je SZR „Mare-Transkop“ iz Donje Stražave kod Prokuplja, a ugovorena vrednost radova je 1.678.180 dinara sa PDV- om.

Ovaj nekada reprezentativni objekat u najstrožem centru grada, vremenom je ruiniran, krovna konstrukcija i zidovi sa strane prema pijaci su počeli da se urušavaju, a počela je da otpada i opeka. Objekat nije bilo moguće rekonstruisati, pa je postao nebezbedan za okolinu.

Plan je da se na mestu srušenog Doma vojske izgradi multifunkcionalni objekat koji će podržavati multikulturalne sadržaje (organizaciju izložbi, muzičkih događaja, predviđena je i sala za izdavanje, a nekoliko prostorija je predviđeno kao kancelarijski prostor).

Dom vojske, tačnije vojni kompleks „Klub Vojske Srbije“ nekada je bio u svojini Republike Srbije, ali je 2018. godine izvršen prenos vlasništva nad nepokretnošću u korist Grada Kruševca.

Skupština Grada Kruševca je 7. juna 2018. godine donela Odluku o razmeni nepokretnosti u javnoj svojini između Republike Srbije i Grada Kruševca, kojom je odlučeno da se u svojinu Grada pribavi vojni kompleks „Klub Vojske Srbije“, a da se iz svojine Grada otuđi 9 stanova u Kruševcu i da se razlika u tržišnoj vrednosti nepokretnosti koje se razmenjuju isplati Republici Srbiji u 60 jednakih mesečnih rata. To je i učinjeno zaključno sa poslednjom ratom isplaćenom u novembru 2023. godine.

Projekat je izradilo JP za urbanizam i projektovanje, a investitor je Grad Kruševac.

Rok za izvođenje radova na rušenju objekta je 60 dana.