Umanjeni računi za struju tokom grejne sezone za više od 180.000 domaćinstava

Tokom ove grejne sezone više od 180.000 domaćinstava u Srbiji plaćaće umanjene račune za električnu energiju, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Među korisnicima ovog olakšanja je najviše penzionera sa minimalnim penzijama, oko 100.000, dok pravo ostvaruje i oko 11.000 boraca i vojnih invalida, kao i primaoci različitih vidova socijalne pomoći

U Ministarstvu naglašavaju da broj domaćinstava koja koriste državne subvencije raste iz meseca u mesec, jer je procedura prijavljivanja jednostavna i obavlja se na šalterima lokalnih samouprava. Popusti mogu iznositi i do 40 odsto, a pojedine kategorije imaju pravo i na dodatno umanjenje.

Penzionerima sa minimalnim primanjima koji na svoje ime imaju brojilo popust se obračunava automatski, dok ostali građani, borci, vojni invalidi i civilni invalidi rata, pravo ostvaruju podnošenjem zahteva u opštini i dobijanjem statusa energetskog ugroženog kupca. Ova kategorija dobija i dodatnih 5 odsto popusta za redovno plaćanje računa do 28. u mesecu.

Za energetski ugrožene kupce tokom zimskog perioda ne važi ni spuštanje granice između plave i crvene zone potrošnje sa 1.600 kWh na 1.200 kWh, što dodatno olakšava podmirivanje računa. Ove porodice imaju pravo i na umanjenje cena gasa tokom grejne sezone, kao i popuste na račune za toplotnu energiju, koji iznose od 40 do 60 odsto, u zavisnosti od broja članova domaćinstva i vrste energenta.