Ulični svirači u nedelju u centru Aleksandrovca

Dom kulture „Milosav Buca Mirković“ organizuje u nedelju, s početkom u 18 sati, uličnu svirku muzičkog dua „Pobediće ljubav”, koji će nastupiti uživo na gradskom Trgu

Muzički duo čine Nenad i Vesna Jovanović, profesorka klavira. Sviraju muziku različitih žanrova: od klasike, preko filmske muzike, domaćih i stranih ljubavnih pesama.

Pozivamo vas da podržite umetnost na ulici i provedete letnje veče uz dobru muziku i urbanu atmosferu.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac