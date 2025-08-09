Ulični svirači u nedelju u centru Aleksandrovca
Postavljeno: 09.08.2025
Dom kulture „Milosav Buca Mirković“ organizuje u nedelju, s početkom u 18 sati, uličnu svirku muzičkog dua „Pobediće ljubav”, koji će nastupiti uživo na gradskom Trgu
Muzički duo čine Nenad i Vesna Jovanović, profesorka klavira. Sviraju muziku različitih žanrova: od klasike, preko filmske muzike, domaćih i stranih ljubavnih pesama.
Pozivamo vas da podržite umetnost na ulici i provedete letnje veče uz dobru muziku i urbanu atmosferu.
Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac
