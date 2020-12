Zbog kvara koji se na vodovodnoj mreži desio sinoć (13.decembra), bez vode će do danas, 14. decembra, do 17 časova biti ulica Save Miloševića, obaveštavaju iz JKP Vodovod

U tom preduzeću navode da su ekipe održavanja na terenu i popravljaju kvar, te da su cisterne sa pijaćom vodom postavljene na početku i na sredini (kod streljane) ulice Save Miloševića (kod streljane).

Takodje, zbog kvara na vodovodnoj mreži danas od 8 do 14 časova je Donji Stepoš, a od 10 do 17 časova “Trajal korporacija”.

Ulica Save Miloševića bez vode, popravlja se kvar

