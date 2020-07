Tokom popodneva uklonjeni su delovi limenog krova koji je usred jnevremena koje je prošle noći pogodilo Kruševac pao u dvorište škole , delom i na trotoar, ulicu i susedno dvorište. Prema rečima direktora OŠ “Vuk Karadžić” materijalna šteta je ogromna, ali je sreća u nesreći to što niko nije povređen

– Nevreme je uništilo dve trećine krova, a kompletno je uništen i nameštaj, po pet kompjutera, laptovova i video bimova. Sreća u nesreći je da se sve dogodilo tokom noći i da niko nije povređen – kazao je za portal krusevacgrad.rs, direktor te škole, Dragomir Aleksić.

Prema njegovim rečima, materijalna šteta je ogromna, a priorotet u ovom trenutku je sanacija krova.

– Sanacija krova koštaće oko 2,5 miliona dinara i nadamo se da će nov krov biti postavljen u narednih nedelju dana. Posle toga ćemo krenuti sa krečenjem i nadamo se da ćemo sve završiti do početka školske godine – kaže Aleksić.

Deo limenog krova koji je pao sa škole Vuk Karadžić oštetio je i dva stambena objekta preko puta škole, srušio dimnjak i probio tavanicu u jednoj dečijoj sobi.

– Povređenih na sreću u tim objektima nije bilo, a na koji način će njima biti nadoknađena šteta, ne znam. Ono što mogu da kažem da je škola osigurana preko osiguravajuće kuće – rekao je Aleksić.

Inače, na snazi je narandžasto upozorenje za Rasinski okrug kojim Republički hidrometeorološki zavod za danas i sutra najavljuje mogućnost novog grmljavinskog nevremena sa količinama padavina od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, ponegde i sa gradom. Ovakvo vreme zadržaće se do utorka, dok se od srede očekuje pretežno sunčano. Temperatura će se kretati oko prosečnih vrednosti, od 25 do 30 stepeni.

D.P.

Uklonjeni delovi školskog krova sa ulice, kreće sanacija

Tokom popodneva uklonjeni su delovi limenog krova koji je usred jnevremena koje je prošle noći pogodilo Kruševac pao u dvorište škole , delom i na trotoar, ulicu i susedno dvorište. Prema rečima direktora OŠ “Vuk Karadžić” materijalna šteta je ogromna, ali je sreća u nesreći to što niko nije povređen - Nevreme je uništilo dve trećine krova, a kompletno je uništen i nameštaj, po pet kompjutera, laptovova i video bimova. Sreća u nesreći je da se sve dogodilo tokom noći i da niko nije povređen - kazao je za portal krusevacgrad.rs, direktor te škole, Dragomir Aleksić. Prema njegovim rečima, materijalna…