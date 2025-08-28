Uhapšen nasilnik

Postavljeno: 28.08.2025

Povodom hapšenja u Trsteniku, kruševačka Policijska uprava izdala je saopštenje u kome se kaže:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku uhapsili su M. D. (1997) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je noćas, oko dva sata posle ponoći, nakon tuče ispred ugostiteljskog objekta u Trsteniku, nožem i staklenom flašom naneo povrede dvadesetdvogodišnjem mladiću, kao i da je prilikom privođenja pretio policijskom službeniku.

Povređeni mladić zbrinut je u Kliničkom centru u Kraljevu.

Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.

 

