Udruženje osoba sa invaliditetom iz Kruševca aktivno na konkursima i manifestacijama

Na početku godine Udruženje osoba sa invaliditetom iz Kruševca aplicira na javne konkurse, uključujući programski konkurs Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i konkurs Gradske uprave Kruševca. Cilj je obezbeđivanje sredstava za realizaciju programa i aktivnosti namenjenih članovima udruženja

Udruženje trenutno okuplja 80 članova, od kojih je aktivna približno jedna trećina. Reč je o osobama koje su često diskriminisane, jer su njihova prava manja u odnosu na ostale osobe sa invaliditetom. Članove karakteriše upornost, želja za uključivanjem u društvo i potreba za sticanjem novih veština koje im omogućavaju veću samostalnost i participaciju u zajednici.

– Na početku godine mi apliciramo na javne konkurse. Svakog meseca imamo specifične aktivnosti. Za ovaj mesec, na programskom konkursu bilo je gostovanje na RTK, gde razvijamo kod naših korisnika, onih koji mogu da dođu, zatim učimo o tome kako da se brinu o domaćim životinjama, pričamo o nasilju u porodici, a ono što je najbitnije u decembru je izlaganje radova na Sajmu turizma, zahvaljujući Beogradskom sajmu koji nam pruža podršku, i na Etno sajmu hrana i piće kod profesora Šarovića – istakla je tehnički sekretar Udruženja Slađana Milenković.

Članovi Udruženja su osobe sa različitim vrstama invaliditeta, među kojima su motorni, senzorski, intelektualni i kombinovani oblici. To znači da se suočavaju sa fizičkim, mentalnim ili senzornim ograničenjima koja utiču na svakodnevni život i zahtevaju dodatnu podršku. Aktivnosti udruženja, kao što su edukacija, praktične veštine i učešće na sajmovima, omogućavaju im veću samostalnost, socijalnu uključenost i podstiču njihovu vidljivost u lokalnoj zajednici.