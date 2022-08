Udruženje Okular: Počela Letnja škola za mlade

U okviru projekta „Pokretači i pokretačice promena“, koji udruženje Okular iz Ćićevca realizuje u saradnji sa nemačkom omladinskom organizacijom Schuler Helfen Leben, u Ćićevcu i Paraćinu pokrenuta je besplatna Letnja školu za mlade. Cilj projekta je aktiviranje mladih radi uključivanja u proces donošenja odluka na lokalu.

Pokretanju letnje škole prethodilo je istraživanje o stavovima i potrebama mladih na lokalu, koje je na uzorku od skoro 500 mladih udružennje Okular sprovelo u opštinama Paraćin, Ćićevac, Varvarin, Ražanj i Lapovo, a koje je pokazalo je da mladi teško dolaze do zaposlenja u svojim lokalnim zajednicama, te da im nemaju dovoljno prilike za neformalno obrazovanje.

–Interesantno je da su procenti skoro podjednaki u svim opštinama i da više od dve trećine mladih smatra da nemaju dovoljno aktivnosti koje bi unapredile njihovo vanškolsko obrazovanje, koje je mladima, prepoznali su i sami, vrlo značajno za sticanje prvog radnog iskustva. Vrlo često je to prepreka i za njihovo prijavljivanje na stručne prakse ili programe za zapošljavanje, koje je ovih godina pokrenula država. Mi, kao društveno odgovorno udruženje, izlazimo u susret potrebama i željama mladih i realizujemo isključivo aktivnosti koje oni žele da imaju” – kažu u udruženju Okular.

Program besplatne Letnje škole, napravljen uz podršku saradnika i saradnica iz javnog I nevladinog sektora, obuhvata veštine komunikacije, unapređenje poslovnih sposobnosti (pisanje radne biografije i motivacionog pisma, profesionalnog mejla, korišćenje osnovnih programa na kompjuteru i internetu, pomoć pri traženju posla), planiranje i raspolaganje vremenom, jasno postavljanje ciljeva i osnove finansijske pismenosti. Mladi u Letnjoj školi mogu naučiti i kako da popune naloge za isplatu, ali i kako da ekonomično raspolažu svojim prvim zarađenim novcem.

Letnja školu za mlade koja će im pomoći da nauče veštine komunukacije i unapređenja poslovnih sposobnosti, trenutno se organizuje u Ćićevcu i Paraćinu za po 15 polaznika starosti od 15 do 30 godina. U Ćićevcu se radionice realizuju u prostorijama Inkluzivne kuće za decu i mlade, a u Paraćinu u Narodnoj biblioteci “Dr Vićentije Rakić”, čija je direktorka Leposava Ivanković, kako navode u Okularu, pravi primer dobre prakse. Programe vode mlade edukovane vršnjačke edukatorke i edukatori, a njihova koordinatorka je Aleksandra Paunović, mlada studentkinja prava i aktivistkinja, inače autorka ove škole.

–Prava je sreća što imamo mlade ljude koji žele da se aktiviraju i da tako ne samo pomažu svojim vršnjacima i vršnjakinjama, već i rade na sebi, usavršavaju se i edukuju na razne teme, jer je jedino istinski kvalitetno neformalno obrazovanje upravo ono koje dobijemo od vršnjaka i vršnjakinja, pošto smo najviše spremni/e da sa njima razgovaramo o svemu. Mislimo da je najveća vrednost naših aktivnosti za mlade upravo ta što kroz njih dolazimo do mladih koji su spremni da naučeno podele i umnože, pa su promene koje pravimo u našim mikro sredinama ne samo vidljive, već i spremne da se prošire na one mlade koji su do upoznavanja nas bili neaktivni i demoralisani. Mi ih u Okularu učimo da je sve moguće, samo se treba aktivirati, raditi na sebi i umnožavati znanje, a sve će se to, sigurno, u životu isplatiti- kažu u udruženju Okular.

D.P.