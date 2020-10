Udruženje Okular: Mladi protiv korupcije

U okviru projekta „Nije OK – prepoznaj, prijavi, pobedi korupciju“ koje realizuje ćićevačko Udruženje Okular, mladi u toj opštinu imaju priliku da nauče šta je korupcija, kako je prepoznati i na koji način se boriti protiv nje

Planirana su četiri edukativna treninga, a teme su asertivna komunikacija, osnove medijske pismenosti i antikorupcijska borba.

Prema istraživanju koje je Okular sproveo, mladi u opštini Ćićevac često ne prepoznaju korpuciju u svakodnevnom životu a neretko su i sami deo koruptivnog lanca.

– U istraživanju koje smo sproveli sa našim mladim korisnicima došli smo do zaključka da mladi ljudi ne znaju šta je to korupcija, da korupciju izjednačavaju sa davanjem ili primanjem mita i da su vrlo često svesno deo koruptivnog lanca – kaže Aleksandra Milutinović, predsednica Udruženja.

Kako ističu iz Udruženja, mladi saznanja o korupciji dobijaju iz medija i to na način koji njima nije dovoljno jasan.

– Da bismo rešili problem, ili bar bili deo početka njegovog rešavanja, okupili smo mlade ljude da ih edukujemo i informišemo na ovu temu – dodaje Aleksandra Milutinović.

Tokom projekta biće realizovana četiri treninga, a uz praktičnu obuku učesnici će moći da nauče kako da napišu tužbu i prijave korupciju kao i kako da istražuju koruptivne procese na lokalu.

– Treninge vode iskusne praktičarke omladinskog rada i stručnjaci iz advokature, sve uz pomoć troje vršnjačkih edukatora koji će pomoći trenerima da temu približe mladima, tj. da govore jezikom koji mladi razumeju – ističe predsednica Udruženja.

Do sada su završena dva treninga u okviru kojih su obrađene teme „Osnova medijske pismenosti“ i „Korupcija ima alternativu“. U narednom periodu sledi trening na temu kako prijaviti korupciju i napisati tužbu, te trening na temu asertivne komunikacije.

Projekat „Nije OK – prepoznaj, prijavi, pobedi korupciju“ podržao je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), a u okviru inicijative „Građani imaju moć“.

D.M.

Udruženje Okular: Mladi protiv korupcije

