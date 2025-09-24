Učenici i nastavnici u Kruševcu dobili bolje uslove zahvaljujući donaciji BIN Commerce

U donjem delu nekadašnje HI „Župa“ danas uspešno posluje beogradska firma BIN Commerce, kompanija specijalizovana za proizvodnju kasantata i hemikalija za tretman vode za piće. Svojim radom stekla je ugled pouzdanog privrednog subjekta, ali je jednako prepoznatljiva i po društvenoj odgovornosti. Najnoviji primer toga je donacija osnovnim školama u Kruševcu, kojima je uručeno 13 klima uređaja i jedna kosačica, ukupne vrednosti veće od 700.000 dinara

Najznačajniju podršku primila je Osnovna škola „Dragomir Marković“, koja je dobila čak 12 klima uređaja, čime će znatno unaprediti uslove boravka učenika i rada nastavnika. Škola za osnovno i srednje obrazovanje„Veselin Nikolić“ obogaćena je jednim klima uređajem i kosačicom, neophodnom za održavanje školskog dvorišta. Donacija je usmerena na to da se deci i zaposlenima obezbede kvalitetniji i zdraviji uslovi za učenje i rad, ali i da se pokaže da privreda može biti važan partner obrazovnim ustanovama.

Iza ovog gesta stoji jasna filozofija BIN Commerce da uspeh ne meri isključivo poslovnim rezultatima, već i brigom o ljudima i zajednici. Da njihova uloga nije samo simbolična, već i vrlo konkretna, potvrdili su i pripadnici industrijskog vatrogasnog tima BIN Commerce iz Kruševca. Tokom jula, kada je u selu Makrešane izbio požar, njihova jedinica odmah je pritekla u pomoć gradskim vatrogascima i aktivno učestvovala u gašenju vatre. Pravovremenom reakcijom sprečeno je dalje širenje požara i obezbeđena je sigurnost meštana.

Dok zakonska obaveza nalaže da se ispitivanja emisije gasova vrše dva puta godišnje, BIN Commerce je odlučio da taj proces sprovodi svakog meseca, podižući nivo odgovornosti i dajući primer kako se standardi mogu i moraju unapređivati.

