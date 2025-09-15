U Zavičajnom muzeju Župe omaž Jovanu Arsiću Jovčetu

Četvrtog, završnog dana „Župske berbe“ posetioci i turisti imali su priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu manifestacije

U Zavičajnom muzeju Župe održan je omaž poznatom župskom aforističaru Jovanu Arsiću Jovčetu.

O bogatom opusu pisca pesama, aforizama i poema, dobitnika „Zlatne kacige“ za aforizam 2007. godine, kao i više priznanja za rad, govorili su književnik Veljko Stambolija, aforističar Ivko Mihajlović, istoričar i aforističar Darko Mihajlović, hroničar Toma Stanić, učitelj Miodrag Šaronjić i istoričar Ivan Brborić.

Jovče je autor tri zbirke pesama i pet zbirki aforizama. Bio je saradnik Radio Beograda, emisije „Karavan“ i dnevnih listova Politika, Blic i Večernje novosti. Pisanjem pesama, poema i aforizama, bavio se gotovo pet decenija. Iza sebe je ostavio dubok trag u srpskoj književnosti i kulturi i svrstva se u najpoznatije aforističare u Srbiji.

Ideja skupa je da se u narednim godinama obeležavaju dani Jovana Jovčeta Arsića.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac