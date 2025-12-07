U Žabaru počeo 28. FEDRARO

Postavljeno: 07.12.2025

U Osnovnoj školi u Žabaru otvoren je, po 28. put, Festival amaterskog stvaralaštva Rasinskog okruga FEDRARO. Prvog dana održani su prateći programi i to: Pesnički susreti SUPES – PoezijaSRB i Dramski recital učenika OŠ Žabare

Manifestaciju su otvorili Čedomir Milosavljević iz Kulturnog centra Kruševac, Katarina Kovačević, direktorka OŠ Žabare i Milosav Đukić Đuka predsednik Udruženja pesnika Srbije – PoezijaSRB.

Milosav Đukić Đuka, predsednik Udruženja pesnika Srbije – PoezijaSRB i Ljubodrag Obradović, urednik izdavačke delatnosti, predali su Katarini Kovačević, direktorki OŠ Žabare, na poklon knjige iz produkcije ovog udruženja.

Na „SUPESU – PoezijaSRB“ učestvovali su pesnici: Milosav Đukić Đuka, Ljubodrag Obradović, Živomir Milenković, Prvoslav Pendić Penda, Dragan Todosijević Gana, Dragojlo Jović, Ljiljana Tamburić, Živojin Manojlović, Bratislav Spasojević, Dragan Rakić Singer, Branko Ćirović Ćiro i Miroslav Krkić Pilot.

Ove godine Likovna kolonija „Mr Ratko Todosijević Baćo“ nije održana.

Organizatori programa su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica Žabare, KUD „Vuk Karadžić“ Trebotin, Žabare i Mala Vrabnica, Osnovna škola Žabare i Udruženje pesnika Srbije – PoezijaSRB.

Ž. Milenković

