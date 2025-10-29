U „Vuku” se temeljno pripremaju za obeležavanje 192. rođendana

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ je zajedno sa OŠ „Branko Radičević“ bila organizator 12. po redu dečijeg festivala pesme i igre. U okviru festivala organizovan je bogat program u okviru koga je održano svečano otvaranje u pozorištu, defile svih učesnika u centru grada, kao i prijem kod gradonačelnika. Gosti iz Makedonije, Rumunije i Turske su bili u prilici da posete znamenitosti našeg grada

Na dan škole biće dodeljene nagrade najuspešnijim učenicima, a nastupiće i hor OŠ „Vuk Karadžić“. Svečana akademija, održaće se 8. novembra u Kruševačkom pozorištu. Učenici ove čuvene kruševačke škole tada će izvesti predstavu kojom su se predstavili na Feštu „Putevi mora i srca“.

Kako bi se postigli bolji uslovi za rad učenika u proteklom periodu sređeno je više učionica, a u predstojećem periodu u ovoj školi biće realizovana jedna od većih investicija, uređenje školskog dvorišta.

OŠ „Vuk Karadžić“ jedina je kruševačka škola koja organizuje obrazovanje za odrasle. Postoje dva odeljenja – jedno u Vaspitno-popravnom domu, a drugo u Mesnoj zajednici Centar.

Istorijat Osnovna škola “Vuk Karadžić” nastavlja tradiciju prve škole u Kruševcu osnovane 1833. godine, po oslobođenju od Turaka. Prva škola, koja se nalazila u ulici Branka Cakića 2, preko puta crkve Lazarice, bila je toliko mala da su neka odeljenja radila po privatnim kućama. Deca sa sela spavala su u školi, na školskim klupama, a roditelji su im donosili hranu za više dana. Među decom je bilo i odraslih mladića. Po sećanju apotekara Kedrovića, „neki Damnjan Jakovljević iz Čitluka oženio se odmah po završetku četvororazredne osnovne škole“. Prvi učitelji u Kruševcu bili su iz Vojvodine, jer u Srbiji kneza Miloša nije bilo učiteljskih škola i oni su izlazili iz Bogoslovije. Iz godine u godinu broj đaka je rastao, pa je započeta izgradnja nove zgrade koja je u potpunosti završena 1863. godine (u toj zgradi se danas nalazi Narodni muzej). Osnovna škola nije radila za vreme balkanskih ratova, jer je tu smeštena bolnica i za vreme Prvog svetskog rata zbog okupacije. Posle oslobođenja radi normalizovanja rada škole osnovani su kursevi za skraćeno školovanje, jer su mnogi đaci izgubili godine zbog rata. Učenici su dobijali „kakao i sutlijaš“ od Međunarodnog crvenog krsta. 1951. godine škola prerasta u Prvu osmoletku. 1955. godine dobija današnji naziv. Nova zgrada u Jugovićevoj 11, gde se škola i danas nalazi, svečano je otvorena 5.septembra 1964. godine. 150. rođendan slavila je davne 1983. godine. Za tu priliku izdata je monografija „Sto pedeset godina osnovne škole u Kruševcu“ koju je pripremio i objavio Bogoljub Mihajlović, čuveni kruševački pedagog. Tada je otkrivena i bista Vuka Karadžića, rad vajara Živote Radojičića. Đaci svoj talenat iskazuju u brojnim sekcijama. O tome najbolje govore rezultati na republičkim i saveznim takmičenjima iz različitih predmeta. Škola je uspešno organizovala tri republička takmičenja: dva iz matematike i jedno iz istorije. Dve godine uzastopno organizovane su likovne kolonije. Svoje sposobnosti učenici su iskazali u „Muzičkom toboganu“ i „Igrama bez granica“. Prava senzacija kojom retko koja škola može da se pohvali je prvi karting konstruisan u radionicama škole, po čijem uzoru je fabrika automobila „Zastava“ napravila karting za trke. Učenici i nastavnici učestvovali su u projektima: „Deca pišu knjigu o svojim pravima“ (pod pokroviteljstvom UNICEF-a), „Mostovi prijateljstva“ (studenti iz Švajcarske bili su gosti naše škole i učenika), Školsko razvojno planiranje “UČIONICA RADIONICA” i donacijom Mersi Korps-a renovirali smo 6 učionica. Prva predstava iz naših dramskih radionica bila je „Čarobna svirala“. Od tad se nižu: „Ožalošćena porodica“, „Zmaj damojed“, „Smešna strana škole“, „Šumski car Meran“, „Pepeljuga“ (na engleskom i nemačkom), „Kapetan Džon Piplfoks“, „Kao mentol na nogama“, „Zemlja snova“, „Pokondirena tikva“. Gosti škole bili su književnici Desanka Maksimović, Raša Popov, Dragan Lukić, kao i glumica Rada Đuričin. Đak škole bila je i naša poznata književnica Ljiljana Habjanović Đurović.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK