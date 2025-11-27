U vremenu starog Kruševca: Vozić i dečije igralište u Pionirskom parku

Centralni gradski park u Kruševcu, smešten preko puta Kasarne „Car Lazar“, pre Drugog svetskog rata bio je glavno šetalište za roditelje sa decom. U njemu se nalazio uređen paviljon namenjen vojnom orkestru kruševačkog garnizona, gde se nedeljom održavala zabavna promenadna muzika

Posle Drugog svetskog rata park dobija novu namenu i novi izgled. Postavljena je pruga za Pionirski voz, pa park tada i dobija ime – Pionirski park. U paviljonu su održavane igranke, a na samom rubu parka podignut je Pionirski dom, mesto okupljanja najmlađih kroz različite sekcije. Kasnije je u toj zgradi bio smešten KUD „Abrašević“, za potrebe hora, orkestra i dramske sekcije.

Tokom decenija park je više puta preuređivan. Železnička pruga je uklonjena, a stari paviljon porušen. Na tom prostoru kasnije su podignute nove zgrade – dečji vrtić i zabavište, proizvodna hala Preduzeća „Dušan Petronijević“ i novi objekat na mestu starog Pionirskog doma. Poslednje veće uređenje parka obavljeno je 2018. godine, kada su izgrađene trim staze i postavljene rekreativne sprave za decu i odrasle.

Pionirski voz, koji je svečano pušten u rad 1. maja 1948. godine, bio je jedna od glavnih atrakcija za najmlađe. Pruga je bila kružnog oblika, dugačka oko 700 metara i širine koloseka 600 mm. Šine su preuzete sa šumske železnice sa Velikog Jastrepca. Vozni sastav, koji se sastojao od motornih kola i dva putnička vagona, izrađen je u Fabrici „14. oktobar“, a pogonski agregat je bio preuzet sa kamiona „Praga“. Voz je imao svoj depo i radio je do 1958. godine, kada je pruga razmontirana.

Na fotografiji se u pozadini vidi i zgrada grafičkog preduzeća „Dušan Petronijević“.

