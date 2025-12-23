U vremenu starog Kruševca: Ulica kralja Milana

Jedna ulica, a toliko imena, priča i sudbina

Današnja Ulica Majke Jugovića, jedan od najprepoznatljivijih simbola Kruševca, kroz istoriju je menjala i ime i lik, prateći razvoj grada i velike istorijske događaje

Prvobitno poznata kao šor koji vodi od Glavnog trga ka Bagdali, od 1868. godine zvala se Apotekarski šor, a 1890. dobija ime Dušanova ulica. Naziv Ulica kralja Milana nosi od 1936. godine.

Do 1890. ulica je počinjala „od Krsta“, ali nakon podizanja Spomenika kosovskim junacima 1904. godine, formira se trg i ulica od tada počinje od Kosančićeve ulice.

Tokom okupacije u Prvom svetskom ratu (1915–1918), ulica dobija nemačko ime Hohenzollernstrasse, po nemačkoj vladarskoj dinastiji. Po oslobođenju, vraćeno joj je staro ime — Dušanova.

Nakon Drugog svetskog rata, na plenarnoj sednici Narodnog odbora grada Kruševca 25. novembra 1945. godine, na predlog Janka Milojevića, ulica menja naziv u Zakićeva, po narodnom heroju Miloju Zakiću.

Danas je znamo kao Ulicu Majke Jugovića — ulicu sećanja, kulture i gradskog duha.

Prema podacima iz 1941. godine, u ovoj ulici su živeli sudije, advokati, trgovci, zanatlije, kafedžije, vojna lica…

Raspored plačeva u Ulici kralja Milana 1941. godine

LEVA STRANA ULICE (od Spomenika ka Bagdali):

Ženska zanatska radenička škola,

kuća trgovca Milutina Lj. Marinkovića (br. 11),

kuća advokata Živojina Avramovića (br. 13),

kuća i magacin kafedžije Dragutina Mitića – Skakutke (br. 15),

kuća trgovca Taška Načića (br. 17),

Obilićeva ulica,

kuća lekara dr Stevana Višeka (br. 19),

kuća trgovca i narodnog poslanika Milisava Dedinca (br. 21),

Kožetinski potok,

kuća obućara Đorđa N. Đorđevića,

kuća mehandžije Marka Milovića,

kuća bankarskog činovnika Đorđa Lazarevića (br. 31),

poslovna zgrada Vilima Krčmaroša iz Tuzle (br. 39),

kuća sajdžije Dobrivoja Karakuševića (br. 39),

Kosovska ulica,

kuća trgovca Vlade Petkovića,

kuća Mare Ilić,

kuća Radovana Đurića,

kuća kasapina Ilije Božovića,

kuća Milana Smerdua (br. 45),

kuća Punoševaca,

kuća trgovca Vlade Jovanovića – Reksa,

kuća trgovca Božidara Nešovića (br. 53),

kuća Nikole Agatonovića – „Rusa“ (br. 57),

Vila Ljotić, vlasnice Amalije Drenovac (br. 59),

vinograd Mirka Stevanovića iz Niša, artiljerijskog kapetana I klase,

vinograd Milana Simića,

vinograd advokata Mihajla Dojčinovića,

Vodovod grada Kruševca — armirano-betonski rezervoar.

DESNA STRANA ULICE

Park kod Spomenika (nekadašnja pijaca),

palata „Leskovčanin“ Dragutina Mitića – Skakutke (br. 2),

fotografska radnja „Rekord“ Levčeta Spasića,

Prodavnica – Zadruga državnih službenika (br. 4),

kuća Jelene Vitorović (br. 6),

kuća trgovca Dimitrija T. Dunde,

kuća Amalije Drenovac,

kuća trgovca Stanoja Živanovića (br. 14),

dve kuće Janje Z. Zojić Vornazis i sina Konstantina (br. 16),

Obilićeva ulica,

kuća dr Ante Marinkovića (br. 18),

kuća Nikole i Jovana Kačanika,

kuća pukovnika Dragutina Gavrilovića,

kuća Đorđa N. Đorđevića (br. 24),

kuća advokata Mihajla Lučića (br. 26),

kuća Naste Stošilović,

kuća Vladimira Mišića (br. 28),

kuća narednika Vladimira Kutlačića (br. 34),

kuća kafedžije Vladislava Kutlačića (br. 34),

kuća Danice Stojković,

kuća trgovca Dimitrija N. Đorđevića (br. 42),

kuća učitelja Dragiše Petrovića (br. 40),

Kosovska ulica,

kuća trgovca Miloja Mišića,

kuća Rose, supruge penzionisanog načelnika Andre Dinića,

kuća trgovca Vojislava Lapčevića,

kuća kafedžije Arse Milićevića,

kuća Đorđa Dimitrijevića (br. 40),

kuća Franca Perhovca (br. 42),

kuća Todora Ilića i sina Milorada (br. 44),

kuća Dimitrija Debeljakovića (br. 46),

kuća rabadžije Miloša Filipovića (br. 48),

Prolaz,

kuća majora Grujice Bogdanovića (br. 50),

kuća trgovca Petra Nešovića (br. 52),

kuća Dušana Kedrovića.

