U vremenu starog Kruševca: Svatovi u Ulici Kralja Milana u Kruševcu

U samom srcu Kruševca, u tadašnjoj Ulici Kralja Milana — današnjoj Ulici majke Jugovića — 1938. godine odigrava se jedan od onih prizora koji se pamte i koji, kada ih danas vidimo, kao da nas trenutno prebace u neko drugo vreme

Na čelu povorke ponosno ide fijaker u kome sede mladenci, upravo venčani i okupani osmesima. Iza njih, u dugoj, razigranoj svatovskoj koloni, još nekoliko fijakera i ljudi koji koračaju, rodbina, prijatelji, komšije — svi u najboljem ruhu i sa onom prepoznatljivom, svečanom, pomalo nestašnom vedrinom kakva prati svako srpsko veselje.

Pored njih, korak sitan, ali muzika velika — mali harmonikaš, dečak koji svira iz sveg srca. Njegovi zvuci vuku celu povorku napred, čineći da se ulica ispuni ritmom, smehom i živopisnom energijom jednog kruševačkog venčanja. Taj dečak, možda nije ni svestan koliko je važan, daje čitavoj sceni dušu — on je taj koji veselje pretvara u sećanje.

A ulica… Ulica izgleda slično kao danas, ali podjednako veličanstveno. Sa desne strane ređaju se lepe, starinske kuće Simića, Jelene Vitorović, braće Dunda i Amalije Drenovac. Sa leve strane stoje kuće advokata Živojina Avramovića, kuća Dragutina Mitića Skakutke, trgovca Taška Načića i lekara Višeka. To je onaj stari Kruševac — građanski, pitom, sa živim ulicama i fasadama koje tačno znaju kako da dočaraju duh vremena.

Ova fotografija nije samo uspomena na jedno venčanje. Ona je prozor u prošlost Kruševca, trenutak uhvaćen između dva udaha, koji nam otkriva kako se živelo, kako se slavilo i kako je grad disao pre skoro jednog veka.

Piše: M. Stojadinović

Fotografija: zaostavština dr Milutina Tasića

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu