U vremenu starog Kruševca: Razlog za još jedan deo ponosa Kruševljanke

Poznata rediteljka dečijeg programa Radio Televizije Beograd Vera Belogrlić rekla je o svom rodnom gradu Kruševcu:

„Skoro da se bojim susreta sa gradom. Već sam odrasla da se vratim u one dečje bezbrižnosti, u moju Kosovsku ulicu punu mirisa lipa, ili da se setim onih divnih šetnji zimi po usnulom gradu; još uvek kao da čujem zvonjavu praporaca i resko pucketanje svežeg snega… Ono najlepše što može u detetu da odjekne i eho posle dugo da odzvanja ponela sam iz Kruševca; on je brod mojih plavih daljina dečjeg maštanja, jer pamtim jedno srećno detinjstvo pored deke koji je umeo da svakog dana od najmanje sitnice i najbeznačajnijeg događaja napravi praznik.

I zato danas meni moj rodni grad je odjek eha detinjstva, prve mladosti, bežanja kroz prozor na gimnazijsku pozornicu, one divne bezbrige kad je zabava bila nešto najpreče. Možda zbog jednog spektakla koji sam u najranijoj mladosti doživela u mom gradu (na današnjem igralištu „Napretka“ improvizovan je polazak na Kosovo u kome su učestvovali svi kruševački glumci), on mi je ostao kao deo istorije, razlog za još jedan deo ponosa Kruševljanke.“

Izvor teksta: Nedeljne novine „Pobeda“, Kruševac, 1961. godine

Foto: Stevan Kragujević (po odobrenju kćerke Tanje Kragujević)

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu