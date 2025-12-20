U vremenu starog Kruševca: Prva posleratna privatna knjižara u Kruševcu

Prva privatna knjižara u Kruševcu nakon Drugog svetskog rata otvorena je na Blagovesti, 7. aprila 1982. godine

Ponela je naziv „Krug“, po istoimenom kafeu čiji je prostor zakupljen preko puta gimnazije. U vreme kada su knjige bile više od robe, a knjižare mesta susreta i razgovora, „Krug“ je brzo postao prepoznatljiva tačka gradskog života.

Knjižara se kasnije preselila u lokal kod otvorenih bazena, ali je, nakon izvesnog vremena, zatvorila svoja vrata, ostavivši iza sebe trajan trag u kulturnoj istoriji grada.

Na fotografiji je zabeležen njen osnivač i vlasnik, Miroljub Anđelković – Brada, čovek čije je ime ostalo vezano za ljubav prema knjizi i slobodu privatne inicijative. Levo od njega stoje Stojanka Cana Đurić, desno Zlata, kao i još jedna, za sada nepoznata osoba. Snimak je nastao u knjižari „Bagdala“, još jednom važnom mestu kruševačke kulturne scene tog vremena.

Fotografija, kao i sama priča o „Krugu“, svedoči o jednom kratkom, ali značajnom razdoblju u kojem su knjige imale svoje utočište, a grad svoje tihe kulturne heroje.

Fotografija: Istorijski arhiv Kruševac

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu