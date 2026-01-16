U vremenu starog Kruševca: Nastup sestara Mihajlović u Kruševcu

Postavljeno: 16.01.2026

Na stranicama kruševačkih novina „Pobeda“ zabeležen je jedan poseban kulturni trenutak iz 1963. godine

Na fotografiji su prikazane poznate Kruševljanke, sestre Olga i Marija Mihajlović, koje su sa velikom radošću i posvećenošću više puta nastupale pred publikom svoga rodnog grada.

Te večeri, u svečanoj atmosferi, Olga Mihajlović je na violini, a njena mlađa sestra Marija za klavirom, priredila kruševačkoj publici mali, ali izuzetno zapažen koncert klasične muzike.

Njihov nastup bio je deo svečanog otvaranja „Spomen-izložbe slikara Milana Milovanovića“, događaja koji je okupio ljubitelje umetnosti i muzike.

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu

