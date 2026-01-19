U vremenu starog Kruševca: Kuća Ilije V. Mutavdžića u Kruševcu

Kuća Ilije V. Mutavdžića nalazila se kod Donje vage, prema Jug Bogdanovoj ulici. Prostor ispred njegove kuće, gde se održavala pijaca, bio je proširen, pa je upravo tu vremenom oformljen trg poznat kao Donja vaga — jedno od življih mesta starog Kruševca

Početkom XIX veka Srbijom su se širile teške zarazne bolesti: kolera, šuga, srdo­bolja, boginje, influenca. Lečenje obolelih bilo je moguće jedino u bolnicama, ali je njihovo osnivanje u unutrašnjosti zemlje napredovalo veoma sporo, sve do šezdesetih godina toga veka. Iako je potreba bila očigledna, zdravstvena služba u mnogim gradovima, pa i u Kruševcu, razvijala se teško i sa zakašnjenjem.

Kruševac je dugo nakon oslobođenja bio bez stalnog lekara, uprkos upornim zahtevima lokalnih vlasti da im se dodeli medicinski stručnjak. Prelomni trenutak dogodio se 27. marta 1865. godine, kada je, za vreme vladavine kneza Mihaila Obrenovića, donet Zakon o podizanju i ustrojstvu bolnica državnih, okružnih, sreskih i privatnih.

U aprilu 1866. godine Ministarstvo unutrašnjih dela uputilo je naredbu pojedinim okruzima da se hitno pristupi osnivanju okružnih bolnica. Načelstvima Krajinskog, Požarevačkog, Smederevskog i Kruševačkog okruga naloženo je da, dok se ne izgrade namenske bolničke zgrade, pronađu opštinsku zgradu ili iznajme privatnu kuću za smeštaj bolnice. Tako je iste godine, dekretom, osnovana Okružna bolnica u Kruševcu.

Prve godine njenog rada bile su teške i skromne. Bolnica je bila smeštena u privatnoj kući Ilije Mutavdžića, u objektu koji nije bio zidan po bolničkim standardima, već je služio kao privremeno utočište za bolesne i nemoćne. Zbog ograničenih uslova, već krajem 1866. godine bolnica je preseljena u zgradu na uglu Birčaninove i Vidovdanske ulice.

O vlasniku Iliji V. Mutavdžiću: Ilija V. Mutavdžić bio je sin Vučka Mutavdžuća, predsedatelja kruševačkog suda, poreklom iz Tobolca. Sam Ilija je obavljao dužnost pisara suda u Kruševcu, a pored toga je posedovao dućan i vodenicu, što svedoči o njegovom ugledu i materijalnoj stabilnosti. Oženio se 1852. godine Nastasijom (1834–?), ćerkom Miloša Jagodinca, uglednog trgovca iz Kruševca. U braku su dobili petoro dece: Dragutina (1853–?), Katarinu (1856–?), Draginju (1858–?), Julijanu (1860–?), Miloša (1861–?).

Priredio: M. Stojadinović

Korišćena literatura:

dr Milutin Tasić, 90 godina Okružne bolnice u Kruševcu 1922-2012;

Milorad Sijić, Kruševac u vremenu monarhije

Fotografija: Zaostavština dr Milutina Tasića

