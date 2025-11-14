U vremenu starog Kruševca: Konjički klub „Obilić“ u Kruševcu

Naziv „Obilić“ bio je omiljen među kruševačkim udruženjima, bilo da su ona pevačka ili sportska (Pevačko društvo „Obilić“, Sportsko društvo „Obilić“)

Tako je u prvoj polovini 20. veka postojao konjički klub, takođe „Obilić“, koji ponovo postaje aktivan posle Drugog svetskog rata.

Fotografija je snimljena 1962. godine na kruševačkom aerodromu prilikom putovanja Štafete mladosti od Lomnice do Kruševca.

Izvor fotografije: Istorijski arhiv Kruševac

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu