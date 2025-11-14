U vremenu starog Kruševca: Konjički klub „Obilić“ u Kruševcu
Postavljeno: 14.11.2025
Naziv „Obilić“ bio je omiljen među kruševačkim udruženjima, bilo da su ona pevačka ili sportska (Pevačko društvo „Obilić“, Sportsko društvo „Obilić“)
Tako je u prvoj polovini 20. veka postojao konjički klub, takođe „Obilić“, koji ponovo postaje aktivan posle Drugog svetskog rata.
Fotografija je snimljena 1962. godine na kruševačkom aerodromu prilikom putovanja Štafete mladosti od Lomnice do Kruševca.
Izvor fotografije: Istorijski arhiv Kruševac
Komentari