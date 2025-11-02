U vremenu starog Kruševca: Hotel „Bošnjanac“ u Kruševcu
Postavljeno: 02.11.2025
Ovaj hotel nalazio se u Ulici Prestolonaslednika Petra (današnja Balkanska ulica). Vlasnik hotela bio je Mika Pavlović Bošnjanac
Hotel je 1930. godine otkupio Tihomir Drenovac. Bio je to hotel sa sobama za prenoćište, ledarom i štalom.
Krajem 30-ih godina 20. veka Milutin Tatić, hotelijer, zakupac je hotela „Bošnjanac“.
U hotelu „Bošnjanac“, 26. avgusta 1938. godine, održana je osnivačka skupština i obnovljen je rad Kola jahača „Knez Mihailo“ u Kruševcu. Potom je izabrana nova uprava na čijem čelu je pukovnik Dragomir Stojanović, komandant 12. pešadijskog puka „Car Lazar“.
Hotel „Bošnjanac“ je nacionalizovan 1958. godine.
U ovom objektu od 1955. godine sedište je Sreskog saveza zemljoradničkih zadruga. Sreski savez iste godine menja ime u Osnovni savez zemljoradničkih zadruga. Savez je prestao sa radom 31. jula 1962., a poslove je preuzela Sreska privredna komora Kruševac.
Objekat je srušen 60-ih godina 20. veka zbog izgradnje stambenog objekta.
O vlasnicima:
Mika Pavlović (1876-1930) iz Bošnjana, kafedžija, u dvospratnoj zgradi sa štalom i sobama za prenoćište, držao je kafanu „Bošnjanac“, njegov sin Aleksandar (1902-1985), poznatiji kao Leka Bošnjanac, bio je glumac i sportski radnik.
Tihomir Drenovac (1898-1985), industrijalac, oženio se 1926. godine Amalijom (1902-1939), ćerkom Proke Ljotića iz Kruševca, sa kojom je dobio Jelenu (1927), Arsena (1930-1933), Gordanu (1932), Vidicu (1934-1995).
Osnovao 1936. godine Tekstilnu industriju „Obilić“ sa Zojom Zojićem iz Kruševca, Milanom T. Milišićem, industrijalcem iz Beograda i Jeroslavom Sikorom iz Čehoslovačke.
