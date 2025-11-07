U vremenu starog Kruševca: Bife „Triglav“
Postavljeno: 07.11.2025
Ovaj ugostiteljski objekat nalazio se u neposrednoj blizini Spomenika kosovskim junacima. Sa leve strane bifea bila je knjižara Vojislava Voje Filipovića, a sa desne Stovarište Žike S. Mihajlovića. Vlasnik bifea „Triglav“ bio je Dragi Nikolić zvani Brda
Po fotografiji vidimo da je bife „Triglav“ bio omiljeno mesto oficira tadašnje Kraljevine Jugoslavije, trgovaca, zanatlija i ostalih žitelja Kruševca.
Lokal je porušen početkom 60-ih godina XX veka zbog izgradnje tržnog centra „Deva“.
Dragi Nikolić zvani Brda (1906-?) bio je trgovac. Rodom je iz Aleksandrovca požarevačkog. Došao je u Kruševac sa svojim sugrađaninom Dragoljubom Jakovljevićem (1909-?) i 1929. godine osnovali su trgovinu manufakturne robe „Solidarnost“. Kasnije je Dragi Nikolić otvorio bife „Kosovski spomenik“. Krajem 30-ih godina 20. veka menja naziv bifea u „Triglav“.
Fotografija bifea nastala 1939. godine.
Izvor teksta o vlasniku: Milorad Sijić, Kruševac u vremenu monarhije
Fotografija je iz kolekcije Uroša Smiljkovića.
