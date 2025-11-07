U vremenu starog Kruševca: Bife „Triglav“ 

Ovaj ugostiteljski objekat nalazio se u neposrednoj blizini Spomenika kosovskim junacima. Sa leve strane bifea bila je knjižara Vojislava Voje Filipovića, a sa desne Stovarište Žike S. Mihajlovića. Vlasnik bifea „Triglav“ bio je Dragi Nikolić zvani Brda

Po fotografiji vidimo da je bife „Triglav“ bio omiljeno mesto oficira tadašnje Kraljevine Jugoslavije, trgovaca, zanatlija i ostalih žitelja Kruševca.

Lokal je porušen početkom 60-ih godina XX veka zbog izgradnje tržnog centra „Deva“.

O vlasniku bifea „Triglav“:

Dragi Nikolić zvani Brda (1906-?) bio je trgovac. Rodom je iz Aleksandrovca požarevačkog. Došao je u Kruševac sa svojim sugrađaninom Dragoljubom Jakovljevićem (1909-?) i 1929. godine osnovali su trgovinu manufakturne robe „Solidarnost“. Kasnije je Dragi Nikolić otvorio bife „Kosovski spomenik“. Krajem 30-ih godina 20. veka menja naziv bifea u „Triglav“.

Fotografija bifea nastala 1939. godine.

Izvor teksta o vlasniku: Milorad Sijić, Kruševac u vremenu monarhije

Fotografija je iz kolekcije Uroša Smiljkovića.

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu