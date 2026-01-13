U vremenu starog Kruševca: Bez povlašćenih
Bankari „Invest banke“ čiste sneg ispred lokala u glavnoj ulici
Fotografija je nastala 6. decembra 1983. godine.
Fotografiju dostavio Dragan Karajović
Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu
