U vremenu starog Kruševca: Bez povlašćenih

Postavljeno: 13.01.2026

Bankari „Invest banke“ čiste sneg ispred lokala u glavnoj ulici

Fotografija je nastala 6. decembra 1983. godine.

Fotografiju dostavio Dragan Karajović

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu

U vremenu starog Kruševca: Taško Načić o svom gradu za „Pobedu“

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

