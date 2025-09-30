U Velikoj Lomnici takmičile se 22 ekipe na gulašijadi

U Velikoj Lomnici održana je sedma gulašijada u organizaciji Lovačke sekcije Velika Lomnica br 11 pri Lovačkom udruženju Kruševac

Na manifestaciji su se takmičile 22 ekipe iz Paraćina, Aleksinca, Trstenika, Kruševca i drugih naseljenih mesta Rasinskog okruga. Prisustvovalo je više od 1.000 posetilaca.

Prvo mesto na gulašijadi-najbolji kotlić pripalo je ekipi Miloša Avramovića iz Marenova koja je dobila pehar, diplomu i lovačku opremu.

Za sve takmičare obezbeđene su zahvalnice za učešće i prigodni pokloni. Predsednik tročlanog žirija bio je profesor doktor poljoprivrednih nauka Marko Malićanin.

Foto: portal RTK