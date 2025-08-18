U Velikoj Lomnici počinju radovi na uređenju Doma kulture

Postavljeno: 18.08.2025

Fasada Doma kulture u Velikoj Lomnici je rekonstruisana, postavljena je nova stolarija, urađeno je parterno uređenje i sve to zahvaljujući sredstvima iz budžeta grada Kruševca u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem koje je bilo zaduženo za ozelenjavanju prostora

Renovirali smo Dom kulture. Urađena je kompletna fasada na Domu kulture. Zamenjena je stara stolarija. Uradili smo krovnu limariju i kompletno parterno uređenje oko Doma kulture (570 kvadrata asfalta, behaton kocku, a JKP Kruševac je ozelenio površinu) – izjavio je Aleksandar Milićević iz KUD- a „Radomir Jakovljević Jakša“ iz Velike Lomnice.

 

U drugoj fazi, uskoro počinju radovi na parternom uređenju Doma kulture i njegove sale.

Foto: Screenshot YouTube RTK

