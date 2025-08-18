U Velikoj Lomnici počinju radovi na uređenju Doma kulture

Fasada Doma kulture u Velikoj Lomnici je rekonstruisana, postavljena je nova stolarija, urađeno je parterno uređenje i sve to zahvaljujući sredstvima iz budžeta grada Kruševca u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem koje je bilo zaduženo za ozelenjavanju prostora

– Renovirali smo Dom kulture. Urađena je kompletna fasada na Domu kulture. Zamenjena je stara stolarija. Uradili smo krovnu limariju i kompletno parterno uređenje oko Doma kulture (570 kvadrata asfalta, behaton kocku, a JKP Kruševac je ozelenio površinu) – izjavio je Aleksandar Milićević iz KUD- a „Radomir Jakovljević Jakša“ iz Velike Lomnice.

U drugoj fazi, uskoro počinju radovi na parternom uređenju Doma kulture i njegove sale.

Foto: Screenshot YouTube RTK