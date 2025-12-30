U Varvarinu, Trsteniku i Aleksandrovcu uručene boračke spomenice

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije uručilo je Boračke spomenice učesnicima ratova od 1990. do 1999. godine sa teritorije opštine Varvarin, Trstenik i Aleksandrovac. Nacionalna priznanja dobili su borci, ratni vojni invalidi, kao i članovi porodica poginulih boraca, u znak zahvalnosti za doprinos odbrani otadžbine

Pozdravljajući nosioce Boračke spomenice, predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević istakla je da je reč o ljudima koji su u najtežim vremenima pokazali hrabrost, požrtvovanost i odanost državi, naglasivši da lokalna samouprava ima obavezu da neguje kulturu sećanja i poštovanja prema borcima i njihovim porodicama.

– U vremenu stradanja, neizvesnoti i velike nepravde, vi ste pokazali hrabrost, odlučnost i požrtvovanost kakva se retko sreće. Godine 1999. niste branili samo teritoriju. Branili ste čast, branili ste dostojanstvo i pravo Srbije da postoji i da odlučuje o svojoj budućnosti. Podneli ste najveći teret i najveću žrtvu onda kada je to bilo najpotrebnije, a zahvaljujući vašem primeru i snazi danas živimo u miru i u slobodi – istakla je predsednica opštine.

Ona je svim borcima, učesnicima odbrambenih ratova devedesetih godina prošlog veka, uputila najdublje izraze poštovanja i zahvalnosti i naglasila da dodela Boračkih spomenica nije samo formalni čin, već je simbol trajne zahvalnosti i podsetnik da njihova dela ne smeju i neće biti zaboravljena.

– Vaša hrabrost i vaša istrajnost, kao i žrtva ostaju trajno urezani u istoriju naše opštine. Na nama je da tu istinu prenosimo generacijama koje dolaze, kako bi znali da cene slobodu koju danas imaju i da poštuju one koji su se upravo za to izborili. Opština Varvarin ostaje uz vas kao podrška, kao partner i kao sredina koja ne zaboravlja svoje heroje. Vođeni vašim primerom, naša je obaveza da i dalje nastavimo da čuvamo slobodu, gradimo mir i razvijamo našu opštinu za dobrobit svih naših građana – poručila je dr Violeta Lutovac Đurđević.

Prisutnima se obratio i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mile Rosić, koji je istakao značaj institucionalne brige o borcima i kontinuirane podrške države u očuvanju njihovog dostojanstva i prava. On je naglasio da mu je velika čast što u Varvarinu učesnicima odbrambenih ratova može da uruči Boračke spomenice, kao jedan od njihovih saboraca i podsetio da je ovom prilikom sreo i svoja dva ratna druga koji su sa njim delili jedan hleb i jednu konzervu 1999. godine.

– Boračka spomenica je simbol borbe za slobodu, za pravdu, za dostojanstvo naroda. Ona nosi ime onih koji su stali u prvim redovima kad je bilo najteže, koji nisu pitali za cenu, već su znali da se otadžbina brani telima, a ne rečima. Uručivanje Boračkih spomenica nije samo formalnost, to je zahvalnost i države prema onima koji su u najtežim trenucima pokazali hrabrost, dostojanstvo i ljubav prema zemlji kojoj pripadaju – istakao je državni sekretar.

On se ovom prilikom prisetio i svih palih boraca i poručio da njihova žrtva nije zaboravljena, već da njihova imena ostaju urezana u istoriju srpskog naroda, ali i u kolektivno pamćenje budućih generacija.

– Dragi borci, vi ste primer nesebičnosti i patriotizma. Mnogi od vas nakon rata su suočeni sa teškim poteškoćama, ne tražeći ništa zauzvrat. Upravo zbog toga naša je obaveza da vas podržimo, da vas poštujemo i da se borimo za to da vaša prava, ali i zasluge budu priznate i cenjene. Naša dužnost nije završena uručivanjem ovih spomenica, to je samo podstrek za sve ono što još moramo da učinimo za vas i za sve pripadnike boračke populacije – naglasio je Mile Rosić.

Boračke spomenice su borcima lično uručili državni sekretar Mile Rosić i predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević, sa posebnim poštovanjem i zahvalnošću za njihovu žrtvu i doprinos Republici Srbiji. Događaju su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović, zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić i pomoćnica predsednice Marija Brajović.

Borcima Župe uručene boračke spomenice

U Domu kulture „Milosav Buca Mirković“ uručena posebna nacionalna priznanja učesnicima ratova od 1990. do 1999. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Srbije, uručilo je juče i danas u aleksandrovačkom Domu kulture, boračke Spomenice, učesnicima ratova od 1990. do 1999. godine, borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca.

Pozdravljajući borce Župe, nosioce nacionalnog priznanja Boračke spomenice, predsednica opštine Aleksandrovac, Jelena Paunović istakla je njihov doprinos i žrtvu za otadžbinu:

– Danas smo se okupili ovde da iskažemo poštovanje i zahvalnost onima koji su u teškim vremenima branili slobodu, dostojanstvo i mir naše zemlje. Dodela spomenica je simbol trajnog sećanja i priznanja za hrabrost, odgovornost i žrtvu boraca iz Aleksandrovca, iz Župe. Vaša dela ostaju trajno upisana u istoriju našeg kraja i predstavljaju vrednosti koje treba čuvati i prenositi mlađim generacijama. Republika Srbija i opština Aleksandrovac ostaju posvećeni negovanju kulture sećanja i brizi o borcima i njihovim porodicama. Hvala vam na hrabrosti i časti koju ste pokazali.

Prisutnima se potom obratio Mile Rosić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja:

– Velika mi čast i zadovoljstvo što danas u ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja imam priliku da budem s vama u Aleksandrovcu, kako bi zajedno odali priznanje onima koji su bez zadrške stali u odbranu naše zemlje. Uručivanje boračkih Spomenica nije samo formalnost, to je simbol trajne zahvalnosti države prema onima koji su u najtežim trenucima pokazali, hrabrost, dostojanstvo i ljubav prema zemlji kojoj pripadamo. Naša dužnost nije završena uručivanjem ovih spomenica, to je podsetnik na sve ono što još moramo da učinimo za vas i za sve pripadnike boračke populacije – rekao je državni sekretar Rosić, koji i uručio nacionalna priznanja, borcima Župe.

Podeljenje boračke legitimacije u Trsteniku

U Domu kulture u Trsteniku uručene su boračke spomenice palim borcima, ratnim vojnim invalidima i borcima sa teritorije opštine Trstenik – onima čija su hrabrost i žrtva utkane u temelje naše slobode.

Prisutnima su se obratili predsednica opštine Trstenik Milena Turk i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mile Rosić, koji je i uručio spomenice, šaljući jasnu poruku da država ne zaboravlja svoje heroje.

– Ova svečanost predstavlja nastojanje da se ispravi nepravda stara više decenija i da se herojima oda čast, poštovanje, priznanje i zahvalnost za sve što su dali svojoj državi. Zahvalnost jer su se, na poziv svoje države, bez pogovora odazvali i branili i odbranili našu budućnost i našu slobodu. Dužni smo, ako želimo da budemo dostojni potomci krvlju plaćene svetinje, da mir i slobodu čuvamo. Takođe smo dužni da imena i podvige naših heroja prenosimo generacijama koje dolaze, jer su hrabrost i ljubav koju su pokazali prema Srbiji opomena i obaveza – kazala je Turk.

Ovaj čin nije samo znak priznanja, već i podsetnik na večnu obavezu da čuvamo sećanje na one koji su dali najviše što su imali – svoje živote, zdravlje i mladost, za mir i budućnost svih nas.

Foto: Temnić info, Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac, Fejsbuk/ Opština Trstenik