U Varvarinu održan „Temnićki natpis“

Postavljeno: 19.12.2025

U Opštinskoj biblioteci u Varvarinu upriličen je program „Temnićki natpis“, posvećen obeležavanju 115 godina jednog od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne pismenosti

Obeležavanje ovog značajnog jubileja imalo je snažnu duhovnu i kulturnu dimenziju, zbog čega je privuklo pažnju kako sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, tako i ostalih građana koji prepoznaju važnost očuvanja nacionalnog identiteta i kulturnog pamćenja.

Temnićki natpis nije samo kameni zapis iz davnina, on je zapravo, jedan širi trag trajanja srpskog naroda i dokaz da je ovaj prostor imao veliki deo duhovnog i kulturnog toka srpske istorije. Opštinska biblioteka Varvarin nije samo mesto gde se čuvaju knjige i pisana reč, već je mesto i susretanja, dijaloga, povezanosti prošlosti sa sadašnošću tako da smo mi u prethodnom periodu organizovali niz programa povodom ovog jubileja, prilika je bila da i ovim programom završimo obeležavanje jubileja, zahvalimo se svima koji su posvećenošću i podrškom dali doprinos očuvanju kulturnog, duhovnog i obrazovnog života naše zajednice – rekla je Violeta Kaplarević, direktorka Opštinske biblioteke Varvarin.

Ovaj događaj pokazuje koliko je važno kontinuirano negovati materijalna i nematerijalna dobra, ali i kako lokalne institucije igraju ključnu ulogu u povezivanju prošlosti i sadašnjosti, stvarajući prostor za dijalog, edukaciju i jačanje zajedništva među građanima svih generacija.

Događaj je okupio predstavnike Srpske pravoslavne crkve, lokalne samouprave i kulturnih institucija, koji su ukazali na istorijski, kulturni i duhovni značaj Temnićkog natpisa za srpski narod i njegovo kulturno pamćenje.

