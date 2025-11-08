U Trsteniku otvorena Jesenja izložba KLIS-a

Umetnost, kao prostor slobode i stvaranja, oduvek je bila način da se izrazima boja, linija i oblika prenesu emocije, misli i trenutak inspiracije. Svaka slika nosi priču o autoru, njegovom pogledu na svet i unutrašnjem svetu koji se ogleda na platnu. Upravo takva atmosfera ispunila je Likovni salon Doma kulture u Trsteniku, gde je otvorena 41. Jesenja izložba Kluba likovnih stvaralaca (KLIS)

Posetioci su mogli da uživaju u bogatstvu izraza, tehnikama i motivima koji su obeležili ovogodišnju postavku. Umetnici su svojim delima pokazali da likovno stvaralaštvo u Trsteniku ima dug kontinuitet, ali i stalnu svežinu kroz nove pristupe i teme koje inspirišu.

– Ono što je novo na večerašnjoj izložbi jesu naši gosti iz udruženja Rasinius iz Kruševca čiji smo i mi posetioci već duži niz godina. Inače, tema naše izložbe je Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Po mom mišljenju, ovo je jedna od uspešnijih izložbi u poslednje vreme, 23 umetnika se odazvalo iz Trstenika, ali sam vrlo zadovoljna jer smo došli do vrhunca našeg kvaliteta, trudimo se da imamo visok nivo energije. Ima puno entuzijasta, puno ljudi koji žele inovacije i stvaraju na specifičan način – rekla je predsednica KLIS-a Dragana Radojičić.

Kao i svake godine, Jesenja izložba KLIS-a bila je mesto susreta, razmene i nadahnuća, dokaz da umetnost spaja ljude i inspiriše nova stvaranja.