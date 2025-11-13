U toku su dva javna poziva namenjena poljoprivrednoj proizvodnji
Postavljeno: 13.11.2025
Javni pozivi Ministarstva poljoprivrede se odnose na organsku stočarsku proizvodnju, odnosno na podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2025. godinu
Kako je istakao pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov, prvi javni poziv se odnosi na podsticaje za premiju za mleko koje je dobijeno metodom prerade u okviru organske proizvodnje, kao i na podsticaje u organskom stočarstvu.
Poljoprivredni proizvođači se mogu prijaviti isključivo elektronskim putem preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji i to do 24. novembra.
Drugi javni poziv je aktuelan do 25. novembra i poljoprivrednici će moći da podnose onlajn zahteve ukoliko već imaju osigurane zasade, životinje…
– Maksimalan iznos koji poljoprivrednici po ovom javnom pozivu mogu da ostvare je 70 odsto vrednosti premija osiguranja, odnosno sve u zavisnosti od toga šta osiguravaju. Tako ako osiguravaju ratarske kulture, maksimalni iznos podsticaja je do 100.000 dinara, a ako govorimo o rasadnicima i povrtarskim kulturama, mogu da ostvare do 500.000 dinara. U slučaju osiguranja voćnjaka i vinograda osiguranje je do milion dinara, dok je maksimalno osiguranje za životinje do 2 miliona dinara – istakao je Darko Andonov.
Foto: Freepik/wirestock
PSSS Kruševac: Analiza zemljišta besplatna, ali je koristi tek svaki deseti poljoprivrednik
Komentari