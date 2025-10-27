U toku prijavljivanje poslodavaca za realizaciju dualnog obrazovanja

U toku je prijava svih poslodavaca zainteresovanih za realizaciju dualnog obrazovanja za školsku 2026/27 godinu

Dualno obrazovanje se na teritoriji Rasinskog okruga uspešno razvija već punih deset godina. To je model srednjeg stručnog obrazovanja gde se znanja stiču u školi i u kompanijama. Po Zakonu o dualnom obrazovanju poslodavci odvajaju najmanje 70 procenata od minimalne cene rada po satu koju učenik provede u kompaniji.

– Do sada je pet škola uzelo učešće u dualnom obrazovanju. Imamo preko 30 kompanija koje su prošle proces akreditacije koji je neophodan kako bi kompanije primile učenike na rad. Najzastupljenija područja rada su u oblasti mašinstva i obrade metala. To su obrazovni profili: operater mašinske obrade, bravar zavarivač, tehničar za kompjutersko upravljanje, mehaničar motornih vozila, tehničar mehatronike, električar, modni krojač, konobar, kuvar, trgovac – izjavila je Danijela Lazarević iz Privredne komore Rasinskog okruga.

Poslodavci se za program dualnog obrazovanja mogu prijaviti putem sajta portal.dualnoobrazovanje.rs. Prvi korak je da kreiraju profil kompanije. Drugi korak je podnošenje izjave o spremnosti u uključivanje u dualno obrazovanje (navesti obrazovni profil i broj učenika), a potrebno je podneti i zahtev za akreditaciju. U slučaju bilo kakvih nedoumica poslodavcima su na raspolaganju zaposleni u Privrednoj komori Rasinskog okruga.

Od prošle godine i država učestvuje u podršci dualnom obrazovanju.

– Ovo je najbolji način da se obezbedi kvalifikovani kadar i da se odgovori na rastuće izazove koje nam donosi vreme tehnološkog napretka. Prošle godine učestvovali smo u subvencionisanju dela naknade za poslodavce. Kancelarija za dualno obrazovanje je prošle i ove godine objavila konkurs za podršku školama za učenike koji upisuju prvu godinu u dualnim obrazovnim profilima, a koji se školuju za deficitarna zanimanja. Pored ove novčane naknade, svi učenici dobijaju i 5.000 dinara mesečno za 9 meseci u školskoj 2025/6 – navodi Lazarević.

Pozivamo sve zainteresovane poslodavce sa teritorije Rasinskog okruga da se prijave za učešće u dualnom obrazovanju.

Prijave traju do 15. januara.

Foto: Screenshot YouTube RTK