U toku prijave za Vidovdanski stonoteniski turnir

Stonoteniski klub Napad iz Kruševca organizuje Vidovdanski turnir 2022 i poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na mejl [email protected]. Rok za prijavu je 24. jun u 13 časova. Iz kluba podsećaju da prijave nakon isteka roka neće biti uvažene. Rezultati žrebanja biće objavljeni najkasnije u petak uveče na klupskom sajtu.

Turnir će se održati 25. i 26. juna u Hali sportova Kruševac. Igračima će biti dodeljene nagrade u vidu pehara, medalja i diploma, a najbolji u svim kategorijama će dobiti robne nagrade.

U subotu, 25. juna, takmičiće se: mini kadeti i mini kadetkinje (rođeni 2011. godine ili kasnije), mlađi kadeti i mlađe kadetkinje (rođeni 2009. godine ili kasnije), kadeti i kadetkinje (rođeni 2007. godine ili kasnije) i juniori i juniorke (rođeni 2003. godine ili kasnije).

U nedelju, 26. juna, takmičiće se: apsolutna (mogu učestovati svi igrači, bez obzira na pol i uzrast), rekreativci (neregistrovani igrači ili registrovani bez nastupa u zvaničnim mečevima ove i prošle sezone, bez obzira na pol i uzrast), veterani od 40 do 49 godina, veterani od 50 do 59 godina, veterani od 60 do 69 godina i veterani od 70 i više godina.

Kategoriju igrača, kako navodi STK Napad, određuje broj punih godina na dan turnira, a igrač u jednom danu može igrati u najviše dve kategorije. Stariji učesnici, uz poštovanje ograničenja za broj kategorija po igraču, mogu igrati u mlađim veteranskim kategorijama. Kotizacija po kategoriji za prvi dan iznosi 800 dinara, a za drugi 1000 dinara.

U klubu objašnjavaju da će se kvalifikacije igrati u grupama od tri ili četiri takmičara. Finalni deo turnira igraće se na ispadanje, dok će se žreb za finalni deo realizovati nakon završetka takmičenja po grupama. Partije se igraju na tri dobijena seta. U kategorijama sa pet ili manje prijavljenih igrača, igraće se po sistemu “svako sa svakim”.

Organizatori napominju da igrači učestvuju na sopstvenu odgovorst. Preporučuju redovno kontrolisanje zdravlja, kako bi učesnici bili u dobroj psihičkoj i fizičkoj kondiciji.

Više informacija na sajtu kluba: stknapad.com.

Foto: stknapad.com

J.A.