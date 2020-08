Radovi na obnavljanju postojeće horizontalne signalizacije na području grada Kruševca, koje je “Poslovni centar” započeo u aprilu ove godine nastavljaju se i do kraja jeseni trebalo bi da budu završeni

Sa obnovom horizontalne signalizacije Poslovni centar otpočeo je tokom vanrednog stanja, kada su ovi radovi izvođeni u vreme policijskog časa, u vreme kada nije bilo saobraćaja na ulicama, a sada se izvode u periodu kada je najmanja frekvecija saobraćaja.

Postojeća horizontalna signaliazacija do sada je obnovljena u Vidovdanskoj, Kosovskoj, Jug Bogdanovoj , Dušanovoj i ulici Cara Lazara, potom na potezu od Hajduk Veljkove do Bruskoj puta, a plan za naredni period je da se urede i sve sporedne ulice, do početka školske godine i zone škola.

U Poslovnom centru kažu da će radovi trajati sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali, te da se nadaju da će do kraja sezone uspeti da obnove kompletnu horizontalnu signaliazciju na teritoriji grada Kruševca.

Trenutno je angažovano desetak radnika na obeležavanju horizontalne signalizacije, a Poslovni centar , javno preduzeće koje je taj posao od Kruševacputa preuzelo od ove godine, obezbedilo je profesionalnu mašinu za obeležavanje horizontalne signalizacije i kamion putar.

Obnavljanje kompletne horizontalne signalizacije svakako će doprineti većoj bezbednosti kretanja pešaka i vozila. Kako saznajemo, boja koja se koristi za obeležavanje signalizacije, traje jednu sezonu.

D.P.

U toku obeležavanje horizontalne signalizacije

