U toku konkurs za podsticaj seoskog turizma

Zahtevi za sredstva iz programa IPARD Mera 7, kojim je predviđena pomoć za razvoj seoskog turizma od 20 miliona evra, podnose se Upravi za agrarna plaćanja, do 1.oktobra ove godine. Ukupna iznos podsticaja po podnetom zahtevu je od 5.000 do 300.000 evra

Podršku u okviru IPARD Mere 7 mogu da dobiju ugostitelji koji žele da unaprede svoju turističku ponudu u ruralnim područjima, a za jedan projekat koji može biti sačinjen iz više različitih investicija, korisnici će iz IPARD fonda moći da povrate do 65 odsto iznosa investicije.

Prema rečima Zorana Starinca, savetodavca za agroekonomiju Poljoprivredne savetodavne službe Kruševac, rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekata je od 1.jula do 1.oktobra ove godine, što daje dovoljno vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije.

– Pravo na korišćenje sredstava imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja su u aktivnom statusu,kao i preduzetnici i privredna društva.Ugostitelji koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započinju bavljenje ovom delatnošću u ruralnim područjima,na ovaj način moći će da dobiju podršku za investicije u iznosu od 60 odsto vrednosti investicije a u marginalnim područjima i do 65 odsto vrednosti, umanjenom za vrednost PDV-a- kaže on.

Starinac napominje da podnosilac zahteva može da podnese samo jedan zahtev koji može da obuhvati više investicija sa liste prihvatljivih, a ukupan iznos podsticaja koji se može ostvarriti je od 5.000 do 300.000 evra.

Korisnici sredstava IPARD mogu biti fizička lica, preduzetnici i mikro i mala privredna društva, ne moraju da imaju prebivalište u ruralnom području, ali mesto investicije mora biti na seoskom području. Da bi projekat bio odobren, maksimalni broj ležajeva u kategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj, ne može biti veći od trideset.

Prihvatljive investicije su izgradnja i rekonstrukcija objekata za smeštaj, pejzažno uređenje dvorišta, nabavka bicikala, izgradnja terena za rekreaciju, prostora za degustaciju hrane i pića, izrada veb sajta za prikaz turističke ponude, te nabavka opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Zahtevi se predaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena i adrese podnosioca zahteva i napomenom “„Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – Prvi Javni poziv za Meru 7”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

