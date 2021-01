Kolo srpskih sestara Kruševac pokrenulo je akciju prikupljanja pomoći za ugrožene sa poplavljenih područja. Akciju je iniciralo Kolo srpskih sestara iz Leskovca, a podržali su je Eparhija kruševačka uz blagoslov episkopa kruševačkog Davida i Saborna crkva Svetog Đorđa

– Zamolila bih sugrađane da nam izađu u susret i da pomognu da prikupimo što više flaširane vode i životnih namirnica za ljude čija su domaćinstva nastradala u poplavama – kaže Snežana Stajković, predsednica kruševačkog Kola srpskih sestara.

Pomoć je namenjena poplavljenima na jugu Srbije te ugroženim domaćinstvima u Đunisu.

Apelu za pomoć se pridružio i starešina Sabornog hrama Svetog Đorđa, protojerej stavrofor Đorđe Milojković.

– U velikom danu kada sveta crkva proslavlja praznik Obrzanje Gospodnje i praznik Svetog Vasilija Velikog, pozivam sugrađane, vernike, parohijane da se uključe u jednu humanu akciju, hrišćanskog milosrđa i dobrotoljublja i pomognu naš narod na jugu Srbije koji je u ovom trenutku veoma ugrožen. Ono što je za nas hrišćane bitno jeste da pokažemo veru i ljubav na delu, u praktičnom životu, da ne ostane samo u našim rečima – istakao je on.

Svi koji žele da doniraju pomoć ugroženima to mogu da učine od danas do subote, od 7 do 19 časova u porti Saborne crkve Sveti Đorđe, a od 12 do 17 časova u prostorijama Kola srpskih sestara, ulica Majke Jugovića br.1.

Sugrađani mogu donirati flaširanu vodu, namirnice, ali i novac za koji će se kupiti najpotrebnije za ljude čija su domaćinstva pogođena poplavama.

M.S.

U toku je prikupljanje pomoći za poplavljena područja, pridružite se!

