U toku je izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Makrešane

JKP „Vodovod – Kruševac“ uveliko izvodi radove na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Makrešane, koji predstavljaju prvu fazu ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Reč je o opsežnim radovima u ukupnoj dužini od tri kilometra, koji se odvijaju planiranom dinamikom

Do sada je završeno oko 930 metara kanalizacione linije i izrađene su 33 šahte. Vrednost investicije iznosi 54 miliona dinara, a projekat se finansira zajedničkim sredstvima Grada Kruševca i JKP „Vodovod – Kruševac“.

JKP „Vodovod – Kruševac“ planira da započne radove na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Vučak, u dužini od oko 900 metara, za koje je opredeljeno oko 25 miliona dinara.

I u narednom periodu nastaviće se kontinuirano ulaganje u razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca.

Foto: Fejsbuk/ JKP „Vodovod – Kruševac“