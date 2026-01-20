U toku je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se po dvadeseti put ove godine u Srbiji od 19. do 25. januara. Cilj obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice je promocija značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije. Osnovna poruka je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti

Rak grlića materice je četvrti najučestaliji vid kancera među ženskom populacijom. Prema statistici Svetske zdravstvene organizacije za 2018. godinu, kod preko 570.000 žena širom sveta je ustanovljen rak grlića materice, a njih 311.000 je, nažalost, izgubilo bitku sa ovom opakom bolešću.

Kako bi se podigla svest o ovom zdravstvenom problemu, a žene što bolje upoznale sa merama prevencije i značajem redovnih ginekoloških pregleda, svake treće nedelje januara se obeležava Evropski dan borbe protiv raka grlića materice.

Da bi se ova bolest iskorenila i smanjila stopa smrtnosti, zdravstvene organizacije apeluju na javnost da pristupi ovom problemu pomoću svih raspoloživih resursa, sa posebnim akcentom na rano otkrivanje bolesti, redovni skrining, vakcijanciju protiv HPV virusa, ali i pružanje socijalne i psihološke podrške ženama koje su se susrele sa ovom bolešću.

Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u proseku se u Srbiji svake godine registruje oko 1.150 novoobolelih žena, a život izgubi oko 440 žena. Rak grlića materice se češće javlja nakon 35. godine života, ali najveći broj obolelih žena je od 55 do 59 godina. Rizik od smrtnog ishoda raste posle 50. godine, a najveći je kod žena starijih od 70 godina.

Na teritoriji Srbije se godišnje se registruje 1.133 slučaja karcinoma grlića materice, ali je smrtnost u periodu od 2012. godine, kada je uveden program organizovanog skrininga raka grlića materice, smanjena za 12 odsto.

U Srbiji se od juna 2022. godine sprovodi besplatna preporučena vakcinacija devetovalentnom HPV vakcinom za decu i mlade uzrasta od 9 do 19 godina, a od aprila 2024. godine za studente i starije od 19 do 26 godina u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

O. M.

Foto: Zavod za javno zdravlje Pančevo