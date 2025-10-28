U toku je berba kukuruza u Rasinskom okrugu

Velika količina padavina u oktobru nakon sušnog leta omogućila je da se naprave rezerve vlage u zemljištu i da se setva ozimih žita obavi kvalitetno

– Pre par dana krenula je setva ječma, a uskoro će početi i setva pšenice i ostalih ozimih žita – ističe savetodavac za ratarstvo u PSSS Kruševac Radojka Nikolić.

Ukoliko je predkultura bio kukuruz pšenica će odlično reagovati na redukovanu obradu zemljišta.

– Ne preporučuje se svake godine da se radi redukovana obrada zemljišta jer na taj način težim tanjiračama dolazi do sabijanja i uništavanja strukture zemljišta i mikroorganizama. To se samo u nekim godinama preporučuje i na određenim parcelama. Poljoprivrednici znaju da to ne rade svake godine na istoj parceli. Predsetvena priprema je jako bitna, da to bude do sitne mrvičaste strukture i da se tako stvore povoljni uslovi za seme da dođe u kontankt sa zemljištem kako bi period od setve do nicanja bio što kraći. Preporučujemo da to budu sejalice, da ne bude ručno ili ciklonima za mineralna đubriva, kako bi dobili potreban broj biljaka po hektaru i dobar prinos – navodi Nikolić.

Poljoprivrednici najavljuju povećanje površina pod ozimim žitima za 10 do 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu, jer su ozima žita otpornija na sušu od kukuruza.

O. Milićević

Foto: Screenshot YouTube RTK