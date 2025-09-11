U toku javna rasprava o Nacrtu zakona o službenim kontrolama

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o službenim kontrolama do 30. septembra

Kako se navodi na sajtu Ministarstva, tekst Nacrta zakona službenim kontrolama biće postavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.minpolj.gov.rs) i na Portalu „e-Konsultacijaˮ.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu [email protected] sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o službenim kontrolama” ili putem pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o službenim kontrolama”.

Prezentacija i javna rasprava o Nacrtu zakona o službenim kontrolama sprovešće se u formi okruglog stola, o čemu će javnost biti upoznata naknadno putem obaveštenja koje će biti postavljeno na sajtu Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o službenim kontrolama i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o službenim kontrolama, tekst Nacrta, kao i obrazac za primedbe, predloge i sugestije mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Foto: Freepik.com