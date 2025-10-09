U toku infrastrukturni radovi u Velikom Šiljegovcu

U Mesnoj zajednici Veliki Šiljegovac u toku su infrastrukturni radovi na više lokacija, koji podrazumevaju rekonstrukciju ulica i izgradnju parkinga na platou kod Doma zdravlja

Prema rečima Siniše Milojevića, predsednika ove mesne zajednice, u ulici Prote Avrama izvodi se rekonstrukcija i izgradnja kolovoza u dužini od 180 metara, kao i radovi na platou kod Doma zdravlja. Izvođač je kruševačka firma „Tehnogradnja“, a vrednost investicije iznosi oko 14,7 miliona dinara. Zbog obilnih padavina, radovi neće biti završeni do 10. oktobra, kako je planirano, ali se Milojević nada da će biti gotovi u što kraćem roku.

Istovremeno se radi i na uređenju Školske ulice, duge 360 metara, čija je vrednost oko 10 miliona dinara. U toku je i izgradnja terena za male sportove, koji je MZ Veliki Šiljegovac dobila kao nagradu nakon osvajanja prvog mesta na Državnim seoskim sportskim igrama 2023. godine. Ukupna vrednost ove investicije iznosi 6,4 miliona dinara — tri miliona kao nagrada i 3,4 miliona iz gradskog budžeta.

Nakon završetka tekućih radova, uslediće uređenje ulica Vuka Karadžića i Sime Popovića. Inače, Infrastrukturni radovi obuhvataju asfaltiranje ulica, postavljanje kanalizacionih šahti, ivičnjaka i propusnih kanaleta, dok je na platou kod Doma zdravlja predviđena izgradnja parkinga sa 60 mesta.

