U toku dezinfekcija vrtića, od ponedeljka rade

U vrtićima kruševačke predškolske ustanove „Nata Veljković“ u toku je dezinfekcija svih prostorija koju obavlja ovdašnji Zavod za javno zdravlje. Taj posao bi trebalo da bude završen do petka, a obdaništa bi svoja vrata deci, nakon skoro dva meseca pauze prouzrokovane epidemijom korona virusa, trebalo da otvore u ponedeljak, 11. maja

– Do petka Zavod za javno zdravlje radi dezinfekciju. Do tada završavamo i košenje svih dvorišta naših vrtića, a lokalna samouprava nam je pomogla u prskanju protiv krpelja. Tokom perioda u kome su vrtići bili zatvoreni zaposleni su, svi zajedno, spremačice, medicinske sestre, vaspitačice, do detalja čistili i sređivali sve prostorije. Majstori su obavili potrebne popravke, to su poslovi koje inače radimo tokom leta, i vrtići su spremi za prijem dece – kaže za krusevacgrad.rs direktorka Predškolske ustanove „Nata Veljković“ Vesna Živković.

Prema anketi koju je ustanova sprovela među roditeljima u vrtiće bi se vratilo oko 500 polaznika, što je petina ukupnog broja upisanih, a decu će primati svi vrtići.

– Tako smo odlučili jer je bezbednije da u svakom vrtiću bude po nekoliko grupa. Samo vrtić „Neven“ neće primati decu jer se tu nalaze administracija i uprava sa 40 zaposlenih i mislimo da za decu ne bi bilo dovoljno bezbedno da tu borave. Deca iz „Nevena“ će ići u „Zvončić“. Oni koji inače idu u „Zvončić“ sada će ići u „Pčelicu“, gde će ukupno biti, prema dosadašnjem prijavljenom broju iz oba vrtića, oko 50 mališana, što je znatno manje od kapaciteta tog obdaništa – objašnjava Živkovićka.

U Ustanovi je odlučeno da se prijem dece vrši na ulazu u vrtić, a to će raditi dve medicinske setre i glavna vspitačica.

– Medicinska sestra prihvata dete na distaci od 2 metra, beskontaktnim toplomerom meri temperaturu, vodi dete u sobu, pere ruke, dezinfikuje i ide da prihvati naredno dete. Za to vreme druga medicinska sestra prima sledeće dete. Roditelj koji dovodi dete mora da nosi masku. Pre nego što dođe treba sebi i detetu da izmeri temperaturu. Preporuka je da, ako je moguće, isti roditelj dovodi dete. Takođe, u popodnevnim časovima treba smanjiti socijalne kontakte, to je preporuka i za roditelje i za zaposlene – objašnjava Živkovićka.

Navodi i da će dečiji kreveti biti na po dva metra udaljenosti, da će svaki biti obeležen imenom deteta, te da će i za vreme obroka deca sedeti razdvojeno.

Roditelji će detaljno uputstvo za dovođenje dece u vrtić sutra moći da nadju na sajtu Ustanove, na sajtu Grada Kruševca, a uputstvo će dobiti i preko viber grupa, preko kojih su inače u kontaktu sa vaspitačicama.

Živkovićka kaže i da su svi vrtići dobili sredstva za higijenu i dezinfekciju, maske, rukavice i vizire, dezobarijere te da sve zaštitne opreme ima dovoljno.

J.B.

U toku dezinfekcija vrtića, od ponedeljka rade

U vrtićima kruševačke predškolske ustanove „Nata Veljković“ u toku je dezinfekcija svih prostorija koju obavlja ovdašnji Zavod za javno zdravlje. Taj posao bi trebalo da bude završen do petka, a obdaništa bi svoja vrata deci, nakon skoro dva meseca pauze prouzrokovane epidemijom korona virusa, trebalo da otvore u ponedeljak, 11. maja - Do petka Zavod za javno zdravlje radi dezinfekciju. Do tada završavamo i košenje svih dvorišta naših vrtića, a lokalna samouprava nam je pomogla u prskanju protiv krpelja. Tokom perioda u kome su vrtići bili zatvoreni zaposleni su, svi zajedno, spremačice, medicinske sestre, vaspitačice, do detalja čistili i sređivali…