Muškarac R.T. (33) uhapšen je u Temerinu zbog sumnje da je danas nešto pre 13 sati pozvao Viši sud u Kruševcu i preneo lažnu informaciju o postavljenoj bombi. On je osumnjičen da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Kruševcu

Pripadnici MUP u Kruševcu su, kako je saopšteno, intenzivnim operativnim radom identifikovali R.T. koji je danas oko 12.30 sati, pozvao centralu Višeg suda i radniku fizičkog obezbeđenja prijavio da je u pisarnici ove ustanove postavljena bomba. Po potrazi kruševačke policije, osumnjičeni je uhapšen u Temerinu, a kako je navedeno, sumnja se da je pozivom hteo da odloži suđenje pred Osnovnim sudom istog dana.

Kako je “Kruševacgrad” ranije objavio, nakon poziva, došlo je do evakuacije sudske zgrade, po proveri da opasnosti nema, zaposleni su se vratili na svoja radna mesta, a policija je počela da istražuje ko je odgovoran za uznemirujući poziv. R.T. je brzo identifikovan, a zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje panike i nereda, određena mu je mera zadržavanja do 48 sati.

I.R.

U Temerinu uhapšen osumnjičeni za lažnu dojavu o bombi

