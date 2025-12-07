U sredu počinju Čarapanski dani

Postavljeno: 07.12.2025

Ovogodišnji Čarapanski dani biće otvoreni u sredu radionicom za mlade pod nazivom „Čarapa Art Lab“, namenjenom svima koji žele da otkriju kako se obična čarapa može pretvoriti u maštovito umetničko delo

Radionica će biti održana u holu Bele sale od 14 do 16 časova.

Program se nastavlja i u četvrtak, u istom terminu, kada će učesnici ponovo moći da učestvuju u kreativnom druženju i istraže različite načine da običan predmet dobije novo značenje kroz maštu i igru.

