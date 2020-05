Na Svetski dan bicikla (3.jun) u Kruševcu će biti organizovana gradska biciklistička vožnja. Organizatori su Grad Kruševac i Klub za brdski biciklizam „Bela stena“, a poziv da se priključe otvoren je za sve sugrađane, nevezano do godina starosti

Okupljanje biciklista je u 18 časova na parking prostoru kod Hale sportova, vožnja će početi u 18 časova i 30 minuta i odvijaće se sledećom trasom:

Ulica Ćirila i Metodija, od parking prostora kod Hale sportova do Kosovske ulice, Kosovska od ulice Ćirila i Metodija do ulice Kralja Aleksandra ujedinitelja, ulice Kralja Aleksandra ujedinitelja i Bruski put (na biciklističkoj stazi) do ulice Žrtava fašizma, ulice Žrtava fašizma i Aerodromska od ulice Žrtava fašizma do ulice Kneza Miloša, Ulica Kneza Miloša od Aerodromske do ulice Bruski put, ulica Bruski put od Kneza Miloša do Dušanove, Dušanova od ulice Bruski put do Vidovdanske, Vidovdanska od Dušanove do Trga kosovskih junaka, polukružno na Trgu kosovskih junaka , zatim nazad Vidovdanskom do Trga fontana, Dositejevom, Trg kosturnica, ulica Nikole Tesle do parking prostora kod Zatvorenih bazena.

Poziv da se pridruže otvoren je za sve sugrađane, nevezano do godina starosti, uz poruku da je važno poštovati razmak između biciklista.

D.P.

U sredu 3. juna gradska biciklistička voznja

Na Svetski dan bicikla (3.jun) u Kruševcu će biti organizovana gradska biciklistička vožnja. Organizatori su Grad Kruševac i Klub za brdski biciklizam „Bela stena“, a poziv da se priključe otvoren je za sve sugrađane, nevezano do godina starosti Okupljanje biciklista je u 18 časova na parking prostoru kod Hale sportova, vožnja će početi u 18 časova i 30 minuta i odvijaće se sledećom trasom: Ulica Ćirila i Metodija, od parking prostora kod Hale sportova do Kosovske ulice, Kosovska od ulice Ćirila i Metodija do ulice Kralja Aleksandra ujedinitelja, ulice Kralja Aleksandra ujedinitelja i Bruski put (na biciklističkoj stazi) do ulice…