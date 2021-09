U selu Stanci put već više od 10 godina „klizi“, nadležni obećavaju sanaciju, ali ne navode kada

Selo je nedavno dobilo dve nove asfaltirane deonice puta, jednu ka Zdravinju i drugu ka Sušici, ali ne i rešenje klizišta na ostatku saobraćajnice koje meštane muči već više od decenije. Iz Mesne zajednice Kobilje, kojoj selo Stanci pripada, tvrde da iz godine u godinu predlažu da se u program razvoja Grada uvrsti ova sanacija, a iz uprave Grada Kruševca lakonski odgovaraju da će put biti saniran „u narednom periodu“

Na lokalnom putu kroz selo Stanci pre više od 10 godina pojavilo se klizište na dve deonice puta, na deonici u blizini seoske crkve, ali i na raskrsnici koja vodi do nedavno asfaltiranog puta ka selu Zdravinje. Na ispucalom asfaltu je sve teže voziti jer razlika u visini dva kraja puta dostiže desetak centimetara. Vozači pažljivo prolaze ovuda, prelaze u suprotnu traku i silaze jednim točkom sa asfalta kako bi mogli da prođu ovu deonicu.

Dragan Miletić (40) koji živi neposredno pored klizišta na rakrsnici kaže za KruševacGrad da se kroz selo teško prolazi i da je bar jedan čovek ovde oštetio svoj auto.

– Još malo i autobus će da nam ukinu. Ljudi se žale. Jedan oštetio auto, nije čovek iz sela. Dolazio iz pravca Sušice, iscepao karter. Ovde uveče prolaze niski gradski autobusi, kad autobus prođe, on zakači asfalt i to se čuje kako puca – rekao je on.

Miletić skreće pažnju da je ovde put već jednom saniran ali da to nije urađeno kako treba, te ga je klizište ponovo odnelo.

– Nema smisla raditi put dok se ne sanira klizište. Ovako urađeno, traje godinu dana i opet klizište odnese. Rađen je i potporni zid, ali je to loše urađeno, bez armature, na brzinu – dodaje on.

Za klizište pored njegove kuće, ali i na drugoj deonici kod crkve, kaže Miletić, treba primeniti isto rešenje kao na novoj deonici prema susednom Zdravinju

– Mora da se iskopa metar u dubinu da se to podigne, pa da se ubaci veliki kamen, pa da se to sabija. Kao što je urađeno na ovom novom putu ka Zdravinju. Tako treba i ovde kod mene ali i gore kod crkve – zaključuje on.

U Mesnoj zajednici „Kobilje“ kojoj pripada selo Stanci kažu da klizište neprekidno radi, i da im je „struka“ rekla da je klizište nemoguće uspešnije sanirati. Ipak, svake godine gradu podnose predlog da se nađe rešenje za ovaj ne mali problem meštana.

– Dalju sanaciju puta planiramo i svake godine predlažemo da se uvrsti u Program razvoja, kada dajemo mi naše predloge. Mi kao mesna zajednica vidimo probleme u našim selima i reagujemo pred meštanima – odgovorili su iz ove mesne zajednice.

Kruševacgrad je tražio i odgovor od Gradske uprave da li je inspekcija izlazila na teren da sagleda problem klizišta, te da li imaju plan kada će se raditi njegova sanacija. Ispostavilo se, kada smo najzad dobili tražene odgovore, da je inspekcija na ovaj teren izašla tek deset dana nakon što smo ih mi upozorili na problem. Što se plana sanacije tiče, precizan odgovor nismo dobili.

– Sanacija navedene deonice planirana je u narednom periodu – ukratko glasi odgovor iz uprave Grada Kruševca.

Selo stanci ima oko 370 stanovnika, odnosno 95 domaćinstava. Žitelji ovog sela svakodnevno prolaze pored ovih klizišta. U prethodnom periodu, asfaltirani su putevi od sela Stanci ka Zdravinju preko sela Lovci, kao i dela puta Stanci-Sušica, čime ovaj lokalni put dodatno dobija na značaju, jer će žitelji okolnih sela češće prolaziti ovuda.

L.S.