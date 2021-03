U Rasinskom okrugu za 12 dana od korone preminulo 18 osoba

Još 18 osoba iz Rasinskog okruga preminulo je od posledica korone tokom proteklih 12 dana. To pokazuju danas objavljeni podaci kruševačkog Zavoda za javno zdravlje

Za 12 dana, odnosno od 26. februara do danas, prema pomenutim podacima, borbru sa koronom je izgubilo još 13 osoba iz Kruševca, dve iz Aleksandrovca te po jedna osoba iz Brusa, Trstenika i Varvarina.

Do sada je od posledica te bolesti u Okrugu preminulo 359 ljudi, 238 muškaraca i 121 žena. Najviše preminulih je iz Kruševca, 191 lice. Do sada je u Trsteniku preminulo 55 osoba, a u Aleksandrovcu 52. Preminulo je i 32 lica iz Varvarina, 18 iz Brusa i 11 iz Ćićevca.

Bolest je, za dan, potvrđena kod još 105 lica iz Okruga, od kojih je 42 iz Kruševca, 24 iz Aleksandrovca, a 20 iz Trstenika. Među novoobolelima je 11 osoba iz Varvarina i osam iz Ćićevca.

U kruševačkoj Opštoj bolnici hospitalizovano je 115 pacijenata, jedan manje nego juče.

U Kovid bolnici u Kruševcu smešteno je 220 pacijenata, 28 više nego juče. Među hospitalizovanima 175 je sa potvrđenim prisustvom korona virusa, a njih 23 je priključeno na aparate za veštačku ventilaciju. U prethodna 24 sata preminulo je pet pacijenata.

Korona je od početka epidemije potvrđena kod 15.644 osoba u Rasinskom okrugu, u kome je do sada prvu dozu vakcine primilo 34.437, a obe 20.268 lica.

