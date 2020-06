Nastavlja se rast broja pacijenata u Rasinskom okrugu kod kojih je potvrđen korona virus. Za protekla 24 sata registrovana su još četiri nova slučaja, pod dva u Kruševcu i Brusu te je do sada korona potvrđena kod 280 ljudi u Kruševcu i kod 35 u Brusu

U ostalim opštinama Rasinskog okruga u tom periodu nisu zabeleženi novi slučajevi oboljevanja te od početka epidemije do sada u Aleksandrovcu ukupno bilo 47 potvrđenih pacijenata sa koronom, u Varvarinu 24, u Ćićevcu 9 te u Trsteniku 6.

U Rasinskom okrugu do sada je korona potvrđena kod ukupno 401 pacijenta, a izlečeno je 329 ljudi. Na analize je od početka epidemije poslato ukupno 5.157 uzoraka.

Inače, prema podacima nadležnih u poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus je testirano 6.729 osoba, virus je potvrđen kod njih 93, preminula je još jedna osoba, dok je na respiratorima j18 lica. O početka epidemije u Srbiji je potvrđeno 12.709 slučajeva infekcije, a procenat smrtnosti je 2,04 odsto. Ukupnan broj aktivnih sluačjeva je 628.

U Rasinskom okrugu još četiri pacijenta sa koronom

