Do sada je na području Rasinskog okruga korona virus potvrdjen kod 14 pacijenata, 12 ih je iz Kruševca, a po jedan iz Trstenika i Varvarina, podaci su kruševačkog Zavoda za javno zdravlje

– Do sada imamo 14 potvrdjenih pacijenata u Rasinskom okrugu, čekamo analize uzoraka koje smo juče i danas poslali na Torlak. Za sada uspevamo da pratimo kontakte, prve, bliske kontakte koje su ta lica imala, to je sada prioritet. Uzeli smo još neke uzorke, videćemo rezultate – rekao je za krusevacgrad.rs direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje Dragan Vuksanović.

On je objasnio da se pod nadzor, odnosno u izolaciju od 14 dana stavljaju lica koja su imala kontakt sa inficiranom osobom, lica koja su takvu osobu negovala bez zaštitnih sredstava ili lica koja su bila sa njom u zatvorenoj prostoriji. Takodje, prate se i lica koja su došla iz inostranstva.

J.B.

U Rasinskom okrugu 14 pacijenata sa koronom, prvi slučaj u Varvarinu

