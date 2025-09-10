U Privrednoj komori predstavljen program podrške preduzetnicama

PKS RPK Kruševac, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Kruševac i Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, organizovala je prezentaciju Javnog poziva za žene preduzetnice i one koje žele da pokrenu sopstveni biznis

Projekat EWI – Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana, koji implementira CARE Balkans u saradnji sa partnerima: ENECA (Srbija), LINK (BiH), Strategic Development Consulting (Severna Makedonija) i Tehnopolis (Crna Gora), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA), ima za cilj osnaživanje i ostvarivanje ekonomskih prava žena u regionu kroz:

Razvoj i unapređenje održivih biznisa vođenih od strane žena;

Povećanje zapošljivosti žena kroz stručne obuke;

Unapređenje institucionalnih i društvenih uslova za žensko preduzetništvo;

Jačanje kapaciteta lokalnih aktera za rodno osetljive politike.

Poziv je namenjen ženama starijim od 18 godina koje:

• imaju poslovnu ideju i žele da započnu biznis,

• već imaju registrovan biznis i žele da ga unaprede,

• žele da učestvuju u obukama, mentorstvu i javnim aktivnostima projekta.

Podrška uključuje grantove do 2.500 evra za pokretanje biznisa i do 5.000 evra za unapređenje postojećeg biznisa. Pored finansijske podrške, učesnice će imati priliku da dobiju i stručnu pomoć kroz obuke, mentorstvo, savetovanje i javne aktivnosti projekta.

Rok za prijavu je 30. septembar 2025. godine.

Izvor i foto: Regionalna privredna komora Rasinskog okruga