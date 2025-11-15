U pozorištu predstava „Carev zatočnik“ i pesnička susretanja

U Kruševačkom pozorištu danas će biti održena dva programski različita, ali jednako zanimljiva događaja

Već u 12 časova najmlađa publika moći će da uživa u predstavi „Carev zatočnik“, neobičnoj bajkovitoj priči koja već svojim naslovom izaziva pažnju. Na prvi pogled deluje da se u njemu krije greška, kao da se radi o zatvoreniku, ali slobodoumno „E“ iz originalnog naslova pobeglo je iz rešetki i otvorilo prostor za sasvim drugačiju priču.

Umesto zatočenika, publika upoznaje junaka zatočnika, hrabrog viteza koji će umesto Cara izaći na megdan bahatom džinu, čudovištu koje iz dosade teroriše srećnu zemlju Cara Ptrptrptislava Šestog. Dok se car muči da pronađe rešenje za svoju tvrdoglavu kćerku Jevdokiju, drama se odvija na drugom kraju carstva, gde se na megdanu pojavljuje Mitar, obični seoski zemljoradnik koji odlučuje da se suprotstavi kolosalnom protivniku kako bi vratio slobodu svojoj dedovini.

Ono što ovu predstavu izdvaja posebno je jezik, zaboravljene reči naših predaka, koje je autor oživeo u svom komadu. Upravo tim starinskim izrazima, koji čuvaju kolektivno pamćenje naroda.

Drugi deo dana rezervisan je za ljubitelje poezije, u 18 časova svoje pesničke susrete održaće Poezija SRB, okupljajući autore i publiku na još jednom druženju posvećenom pisanom i izgovorenom stihu.